Agatycze, znana influencerka, a prywatnie partnerka Arkadiusza Milika, pokazała, jak spędza wolny czas, podczas gdy jej ukochany przebywa w Katarze i gra na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2022. W sieci nie brakuje gorących zdjęć modelki, które chętnie komentuje sam piłkarz. Zobaczcie sami.

Partnerka Arkadiusza Milika na wakacjach

Ostatnio do grona pięknych i popularnych polskich WAGs dołączyła Agata Sieramska. Wysportowana influencerka, wcześniej znana jako Agatycze, może pochwalić się idealną sylwetką, przez co już teraz niektórzy mówią, że może być największą konkurencją dla Anny Lewandowskiej.

Odkąd Agata związała się z Arkadiuszem Milikiem, jej życie obróciło się do góry nogami, a modelka przeprowadziła się dla ukochanego do Francji. Czy podobnie jak inne WAGs Sieramska poleciała do Kataru, by wspierać ukochanego na miejscu? Wszystko stało się jasne, gdy influencerka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie prosto z wakacji z... Dubaju!

Agatycze podobnie jak Marina Łuczenko-Szczęsna, nie poleciała do Kataru. W tym czasie intensywnie trenuje i odpoczywa nieopodal swojego ukochanego. Nie da się jednak ukryć, że ostatnie zdjęcie opublikowane na Instagramie wywołało mnóstwo emocji pośród fanów. Ci nie mogą wyjść z podziwu nad formą ukochanej Milika"

- Twoja figura to jest kosmos ???????? - Ten brzuch ???????????? - forma ogień ????????ale uśmiech jeszcze piękniejszy ???? - Ty chyba z dnia na dzień kwitniesz coraz bardziej ????????????

Instagram/@agatycze

Zajęty walką o Mistrzostwa Świata, Arkadiusz Milik także pokusił się o swój komentarz. Piłkarz nie ukrywa, że jest zapatrzony w swoją kobietę:

- ???????????? - wyraził swoją aprobatę poprzez emotikony.

Internauci jednak postanowili dorzucić swoje trzy grosze:

- Pojechali na wakajki. Przynajmniej inne partnerki, jak Laura Zielińska i Marina robią swoje i nie rozpraszają - rozpisują się internauci.

Myślicie, że Agatycze dotrze na środowy mecz Polski z Argentyną?

Instagram @agatycze

Instagram/@agatycze