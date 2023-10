Na ten dzień Doda i jej fani czekają od ponad 10 lat - już w niedzielę gwiazda pojawi się w "Dzień Dobry TVN". Nie tylko udzieli wywiadu, ale również zaśpiewa swój nowy singiel "Zatańczę z aniołami". Wizyta gwiazdy w studiu zapowiadana jest już od jakiegoś czasu, tymczasem na dzień przed Doda postanowiła pojawić się na miejscu i przygotować się do występu. Zobaczcie zdjęcia.

Najbliższe, niedzielne wydanie "Dzień Dobry TVN" może przejść do historii - po 10 latach na kanapie zasiądzie Doda. Artystka nie ukrywa, że jest bardzo podekscytowana wizytą w programie. W wywiadzie z pomponik.pl zdradziła, że będzie mieć bardzo dużo czasu antenowego na rozmowę z prowadzącymi:

Wiadomo już, że wywiad z Dodą przeprowadzą Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Wcześniej w mediach pojawiły się informacja, że Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła wszystko, by uniknąć spotkania z wokalistką. Prezenterka zdementowała jednak plotki, twierdząc, że zaprosiła Dodę do swojego programu na YouTubie.

Doda w "Dzień Dobry TVN" zaśpiewa na żywo swój najnowszy singiel - "Zatańczę z aniołami". Teledysk do utworu cieszy się wielkim zainteresowaniem na YouTubie - w ciągu niespełna tygodnia ma już prawie milion wyświetleń. Dla gwiazdy to niezwykle ważny utwór:

Utwór szczególny, opowiadający o stanie ducha, o chorobie i drodze do zwycięstwa nad nią. Ta choroba to DEPRESJA, choroba duszy, czyli czegoś nienamacalnego, ale istniejącego. Potrafi wciągnąć w mrok, gdzie tracimy głos zamknięci w ciasnych, czterech ścianach swojego umysłu. Fabuła teledysku właśnie nas tam zabiera. Doda w samym środku chaosu. Z przyklejonym uśmiechem do świata zewnętrznego zakłada maski, które zapewniają jej ochronę przed nim. To jednak tylko pozory i bardzo krucha zbroja, która powoli rozpada się doprowadzając do najgorszego - czytamy w jego opisie.