Doda eksponuje umięśniony brzuch. "Chudzinka" - komentują zszokowani fani

Doda po raz kolejny zawładnęła Instagramem! A wszystko za sprawą jej najnowszej fotki, do której zapozowała w przepięknym, odważnym bikini. Oczywiście tym samym znów możemy zobaczyć wspaniałe kształty artystki i jej idealną figurę. W komentarzach pod postem Dody pojawiło się mnóstwo komplementów. Zobaczcie jak pięknie wygląda piosenkarka! Zobacz także: Kasia Szklarczyk, zwyciężczyni "Top Model" wystąpi w "Dziewczynach z Dubaju"! Pokazała zdjęcie z planu Doda w odważnym bikini zachwyca swoją idealną figurą! "Szkoda, że nie słyszę Waszych oklasków" Doda nie przestaje zachwycać swoją szczupłą sylwetką! Wokalistka zawsze mogła pochwalić się zniewalająco piękną figurą, ale teraz jest w prawdziwej formie życia. Takie ciało to zapewne marzenie niejednej kobiety. Jakiś czas temu piosenkarka na swoim Facebooku napisała co robi, aby utrzymać swoją sylwetkę w tak świetnej formie. Wokalistka przede wszystkim zrezygnowała z cukru, którego nie spożywa już od 15 lat! Kluczem do szczupłej sylwetki jest DIETA. Choć ja to nazywam stylem życia. Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz - napisała Doda na swoim Facebooku. Teraz Doda intensywnie pracuje na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju", ale piosenkarka znalazła również chwilę na zasłużony odpoczynek. Gwiazda wybrała się na urlop w naprawdę malownicze miejsce. Wokalistka znów postanowiła pochwalić się swoją idealną sylwetką i zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, do którego zapozowała w odważnym bikini z cekinami. Pod fotografią Doda napisała: Szkoda ,ze nie słyszę Waszych oklasków...