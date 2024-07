Agata Passent i Wojciech Kuczok to jedna z najbardziej zaskakujących par w polskim show-biznesie. Zamieszkali razem już po dwóch miesiącach znajomości. A pół roku potem wzięli ślub zaraz po tym, jak dziennikarka i pisarka sama oświadczyła się Kuczokowi, również pisarzowi.

Pamiętacie wywiad Wojciecha Kuczoka dla "Vivy!", w którym mówił o ich płomiennej miłości?

Z równie wielkim uczuciem Agata Passent mówiła o swoim mężu w rozmowie z Twoim Stylem.

Potem po kilku miesiącach pojawiła się informacja, że Agata i Wojciech chcą się rozwieść! Wojciech Kuczok mówił wówczas w magazynie Grazia, że to już koniec ich związku.



Warszawski rozdział został zamknięty w styczniu. Wczesną wiosną przyjechałem do Podlesic i rychło pomyślałem, że chciałbym tu zostać. Teraz trwa sprawa rozwodowa. Nieistotne kto złożył pozew. To małżeństwo przechodzi do historii, ponieważ nie byliśmy stworzeni do tego, by żyć ze sobą na co dzień. Każde rozstanie jest bolesne. To zdrowy ból. Pouczający.