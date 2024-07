Agata Młynarska wczoraj obchodziła 51. urodziny. Co robiła? Prowadziła program "Świat się kręci", a po programie spotkała się z rodziną. Ale i tak zabrakło czegoś, na co zawsze czekała rano w każde swoje urodziny... Czego?

Dziś doświadczyłam wielkiej serdeczności ale dzień, choć pełen niespodzianek, nie był łatwy... Po programie świętowałam w towarzystwie synów i wnuczek (mąż w plecaku przywiózł bezglutenowe naleśniki - specjalność zakładu Babci Agaty:), potem pojechałam do szpitala do Taty. To pierwsze urodziny bez porannego telefonu z wierszykiem urodzinowym od niego. Dziś szczególnie myślę o moich rodzicach i o tym jak kiedyś, dawno temu byłam ich małą córeczką. W nieśmiertelnych skarpetach, co zostało mi do dziś:) - napisała Agata Młynarska na swoim Facebooku.