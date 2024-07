Gwiazdy rzadko mają ochotę pokazywać się przed aparatami fotoreporterów bez makijażu. Tym bardziej na własne życzenie... Taki gest wymaga dużej odwagi i pewności siebie. Zobacz: Polskie gwiazdy bez makijażu. Wciąż wyglądają tak dobrze?

Agata Młynarska jest wyjątkiem od tej reguły! Dziennikarka sama zmieściła na swoim profilu na Facebooku swoje zdjęcia z domowych pieleszy. Widać na nich Młynarską chorą i bez makijażu. Gwiazda tym samym poinformowała swoich fanów o swoim gorszym stanie zdrowia oraz zastępstwie w jej programie:

Dziś przegrywam walkę z wirusem. Dopadło mnie i to strasznie! Kaszel, gorączka i ból całego człowieka. Jedyne, co usłyszałam od mojej pani doktor, to leżeć!!!! Ponieważ w studiu nie ma łóżka, niestety, przy stole zasiądzie dziś Artur Orzech, ponieważ nasz kochany Maciej Kurzajewski oddaje się sportowym wyzwaniom. Nie znoszę się poddawać, ale podobno to jedyny sposób na bardzo groźnego wirusa, który szaleje podstępnie.Zatem mam nadzieję,że widzimy się w poniedziałek a Arturowi kolejny raz dziękuję za pomoc!Pozdrawiam z pozycji horyzontalnej:)) - napisała dziennikarka.