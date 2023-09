Agata i Piotr Rubikowie już kupują nowe mieszkanie w Miami? Podali cenę

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od jakiegoś czasu remontowali swój nowy dom. Prace postępowały różnie, a małżeństwo wydawało się być bardzo zaangażowane w przygotowywanie nowego gniazdka. Tymczasem aktorka ogłosiła, że ostatecznie zdecydowała się razem z rodziną porzucić remont i nowy dom i przeprowadzić się do miasta. Co więcej, para już kupiła nowe mieszkanie i szykuje się do przeprowadzki! Skąd tak nagła zmiana decyzji? Joanna Koroniewska przeprowadza się do mieszkania! "Wszyscy się przeprowadzają do domów, a my na odwrót" Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od 14 lat mieszkają w pięknym, dużym domu pod Warszawą. Ogromna przestrzeń, śliczny ogród, czego można chcieć więcej? Para planowała jednak zmienić swoje lokum na nowe i nowocześniejsze. Przez bardzo długi czas Joanna i Maciej przygotowywali swój nowy dom do przeprowadzki, remontowali i planowali, co jak ma wyglądać. Relacje z remontu, nie zawsze były kolorowe, Joanna Koroniewska nie bała się przyznać, że remont mocno uszczuplił ich portfele i na dodatek zdawał się nie mieć końca. Mimo to fani i tak byli w szoku, gdy Joanna Koroniewska ogłosiła: "przeprowadzamy się do mieszkania!". Jak się okazuje, mieszkanie na obrzeżach miasta już dawno przestało spełniać potrzeby rodziny. Zresztą aktorka wszystko bardzo dokładnie tłumaczy: Przeprowadzamy się do miasta. Mamy dość obrzeży i korków po dwie, trzy godziny dziennie. Wszyscy się przeprowadzają do domów, a my na odwrót, do mieszkania. Ogród nigdy więcej, i tak wychodzimy z domu, a w weekendy (jesteśmy - przyp. red.) często w pracy. A dom to jednak wielka praca, sama w sobie - tłumaczy aktorka. Jako jeden z minusów Joanna Koroniewska wskazuje ogród. Okazuje się, że jego pielęgnacja jest bardzo czasochłonna, a rodzina w zasadzie z niego...