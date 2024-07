W środę do Polski przyleciał papież. Na lotnisku w Balicach powitała go para prezydencka: Andrzej Duda i Agata Duda. Po powitaniu Franciszka w sieci zaczęły pojawiać się komentarze dotyczące stroju Agatu Dudy - Dorota Wróblewska porównała jej strój do uniformu stewardesy! Podobnego zdania była superniania Dorota Zawadzka. Teraz nowym "hitem sieci" jest jedno ze zdjęć, które zostało zrobione Agacie Dudzie podczas powitania biskupów - pierwsza dama została uchwycona na nim w dość zabawnej pozycji. Internauci od razu wyłapali to zdjęcie i zaczęły powstawać przeróbki.

Rzeczywiście zabawne?

