1 z 6

Kuba Błaszczykowski to z pewnością nasz bohater narodowy na Euro 2016. To on strzelił gole w meczach z Ukrainą i Szwajcarią!

A co robiła jego żona w tym czasie? Jako jedna z nielicznych WAGs nie jest we Francji. Agata Błaszczykowska razem z córkami spędza czas nad polskim morzem. Agata i Kuba Błaszczykowscy podjęli decyzję, że wakacje są dla dzieci najważniejsze i Agata zabierze je w spokojne miejsce.

Naszym zdaniem Agata Błaszczykowska po dwójce dzieci ma rewelacyjną figurę i wygląda jak modelka. To też czuła mama i razem z Kubą Błaszczykowskim tworzą zgrany duet i udaną rodzinę.

Kuba i Agata (z domu Gołaszewska) poznali się w Częstochowie w 2005 roku. Już w 2007 roku zaręczyli się, a w 2010 roku wzięli ślub. Mówią, że Agata jest największą przyjaciółką piłkarza. Kuba Błaszczykowski w wieku 11 lat stracił matkę (zabił ją jego ojciec). Dlatego też zawsze marzył o dużej, silnej rodzinie. 20 kwietnia 2011 urodziła się ich córka Oliwia, zaś 26 czerwca 2014 na świecie pojawiła się druga córka Lena.

Polecamy: Błaszczykowski: „Podziękowania za gole kieruję w niebo, w stronę mamy. Zawsze we mnie wierzyła”

Czy to nie urocza rodzinka?:)

Zobacz także: Oto tajemnica sukcesu Kuby Błaszczykowskiego - żona Agata! To musicie o nich wiedzieć!