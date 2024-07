Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta wstrząsnął wszystkimi! We wtorek prawnik aktorki poinformował, że złożyła ona pozew rozwodowy i chce rozwieść się z gwiazdorem. Szokujące informacje obiegły cały świat i zaczęły pojawiać się spekulacje, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa. W oficjalnym piśmie Angelina Jolie poinformowała, że różnice co do sposobu wychowywania dzieci są zbyt duże, dlatego dla dobra rodziny postanowiła rozwieść się z Bradem Pittem.

Adele zaskoczona rozwodem Angeliny Jolie i Brada Pitta. Zadedykowała im koncert!

Pojawiały się również plotki, że na planie filmu "Sprzymierzeni" pomiędzy Bradem Pittem a Marion Cotillard doszło do czegoś więcej. Patrząc na zwiastun filmu można odnieść wrażenie, że para rozumiała się bez słów :) Rozstanie najsłynniejszej pary na świecie wstrząsnęło także Adele. We wtorkowy wieczór artystka grała koncert w Nowym Jorku, który postanowiła zadedykować Angelinie Jolie i Bradowi Pittowi. My jeszcze nie możemy uwierzyć w to, że ta para się rozstała! A Wy?

Adele była zaskoczona informacją o rozwodzie słynnej pary Hollywood. Zadedykowała im koncert!

Angelina i Brad rozwodzą się po 2 latach małżeństwa. Parą byli od 2004 roku.