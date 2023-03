Adele reaguje na ostatni występ Shakiry. Odniosła się też do Gerarda Pique. W sieci zawrzało

Za nami mecz FC Barcelona kontra Real Madryt, który odbył się w Las Vegas. Podczas spotkania na boisku pojawił się piłkarz Barcelony, Gerard Pique. Kibice nie przyjęli go jednak zbyt ciepło, a wszystko przez burzliwe rozstanie z Shakirą. Niektórzy nie mogą mu wybaczyć, że miał zdradzić kolumbijską królową popu. Zobaczcie nagrania! Gerard Pique wygwizdany. Kibice skandowali imię Shakiry Kilka tygodni temu hiszpańska prasa doniosła, że Shakira i Gerard Pique rozstali się po niemal 12 latach związku . Piłkarz miał dopuścić się zdrady - pojawiło się mnóstwo plotek, kto jest jego nową partnerką, opublikowane nawet zdjęcia Pique z tajemniczą blondynką . Całe to zamieszanie mocno dotknęło Shakirę, która trafiła do szpitala ! Wokalistka może liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów, ale również... kibiców FC Barcelony. Kiedy podczas meczu z Realem Madryt Pique był przy piłce, niektórzy głośno skandowali imię Shakiry, słychać również gwizdanie i buczenie. Ten mecz na pewno na długo zostanie w pamięci Gerarda i to nie przez wygraną z przeciwnikiem. Zobaczcie nagranie poniżej. The entire stadium booing Pique and chanting Shakira when he has the ball. This is poetic. What’s what you deserve for messing with the legend! @3gerardpique #Weloveyoushakira #ElClasico pic.twitter.com/3IQVf5LADy — 🐰 (@carladirtyy) July 24, 2022 1:0 dla Shakiry. Przed wokalistką jednak trudny czas - sądowa batalia o ogromny majątek, ale również opiekę nad dziećmi. Gwiazda wraz z synami chciała przeprowadzić się do Miami, Pique miał jednak jej nie pozwolić na to, w obawie o utratę kontaktu z chłopcami. Przypominamy - Pique i Shakira nie są małżeństwem, oboje uznawali, że ślub nie jest im potrzebny do szczęścia. Zobacz także: Shakira zabrała głos po rozstaniu. Fani są w szoku: "Jestem zniesmaczona"...