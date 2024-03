Roksana Węgiel wspaniale radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami" i wszystkie jej dotychczasowe występy robiły prawdziwą furorę wśród widzów i jurorów. A jak było tym razem? 19-letnia piosenkarka razem z Michałem Kassinem zatańczyła w 4. odcinku tanecznego show walca angielskiego i znów niemalże nie miała sobie równych. Tuż przed występem widzowie jednak zobaczyli jej łzy. Co się stało?

Reklama

"Taniec z gwiazdami": Występ Roksany Węgiel w 4. odcinku

Roksana Węgiel powoli wyrasta na faworytkę do finału "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że tydzień temu Roxie brawurowo wykonała paso doble i otrzymała od jury maksymalną ilość punktów, czyli cztery "dziesiątki". Fani programu z podziwem przyglądali się jej akrobacjom na parkiecie i idealnie odwzorowanej choreografii, którą przygotował dla niej Michał Kassin. O jej fantastycznym występie było głośno przez cały tydzień, a teraz z pewnością nie będzie inaczej. Tym razem młoda gwiazda zmierzyła się z walcem angielskim i znów rozpaliła parkiet!

Roxie otrzymała za swój występ gromkie brawa od publiczności, a jak jej taneczne popisy w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami" ocenili jurorzy? Roksana Węgiel za walca angielskiego zdobyła 39 punktów. W tym odcinku tanecznego show z takimi wynikiem skończyły aż trzy pary.

Jest coś co ma kształt nadany przez człowieka i ty tym jesteś. Jesteś brylantem tej edycji - przyznała Iwona Pavlović.

"To było fantastyczne" nie ukrywał Tomasz Wygoda a Ewa Kasprzyk porównała Michała Kassina i Roxie Węgiel do porcelanowych figurek i pięknych, angielskich, bombonierek.

Zobacz także

Mieliście taki moment, że takie sway robiliście ciałem, zrobiliście to delikatnie, byliście ładnie połączeni, jesteś uzdolniona, jesteś super tancerką - podsumował Rafał Maserak.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Roksana Węgiel popłakała się przed występem w "Tańcu z Gwiazdami"

Tuż przed występem Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" widzowie zobaczyli fragment z treningów, na którym młoda gwiazda się popłakała. Wszystko przez niespodziewanych gości. Na sali treningowej zaskoczyli ją fani, którzy przyjechali do niej z całej Polski. To niezwykłe wsparcie wzruszyło młodą gwiazdę. Tuż po występie poruszyła temat miłości do fanów i zadedykowała im swój taniec:

Spotkanie z moimi fanami dało mi dużo siły Tego walca angielskiego chciałabym zadedykować naszym fanom. Jesteście niezastąpieni kochamy was.

A Wam, jak się podobał występ Roksany Węgiel w 4. odcinku tanecznego show?

Reklama

Zobacz także: Tak Roksana Węgiel świętowała swój wielki sukces w "Tańcu z gwiazdami". Pokazała zdjęcie. Jej narzeczony pękał z dumy

Fot. Wojciech Olkusnik/East News