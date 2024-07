Dawid Woliński od kilkunastu miesięcy intensywnie pracuje nad wysportowaną sylwetką i efekty są imponujące - projektant może pochwalić się idealnie wyrzeźbionym ciałem. To chyba najbardziej zadbany facet w polskim show-biznesie. Przypomnijmy: Woliński o luksusach: Siadam w domu na kanapie, a pani mi robi manicure

Tak fantastyczne efekty to nie tylko zasługa codziennego wysiłku Dawida, ale i jego trenera osobistego, Adama Sowy. Trener dba o dobieranie odpowiednich zestawów ćwiczeń, oczywiście uzależnionych od tego, nad którymi częściami ciała danego dnia Woliński chce się skupić. Ostatnio obaj Panowie efekty wspólnych zmagań postanowili udokumentować pamiątkową fotką, która wylądowała oczywiście na Instagramie projektanta. Musimy przyznać, że z takim trenerem i nam by nie brakowało motywacji do ćwiczeń ;)

Zobaczcie Dawida Wolińskiego i jego personalnego trenera, Adama Sowę. Przystojniak?

