Blanka zyskała ogromną sympatię fanów 10. edycji "Rolnik szuka żony", a dziś widzowie show chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Blanka postanowiła odpowiedzieć na nurtujące jej fanów pytania i zorganizowała Q&A na swoim Instagramie. Wśród odpowiedzi znalazło się również zdjęcie z wyjątkową osobą, którą poznała właśnie w programie "Rolnik szuka żony"! Łączy je naprawdę wyjątkowa relacja, a gdyby nie udział w hitowym show TVP1, być może nigdy by się nie poznały. Sprawdźcie szczegóły!

Blanka pochwaliła się zdjęciem z wyjątkową osobą z "Rolnik szuka żony"

10. edycja "Rolnik szuka żony" dostarczyła fanom wielu emocji. W show poznaliśmy między innymi rolnika Artura, który na swoje gospodarstwo zaprosił trzy piękne kandydatki - Blankę, Sarę oraz Aleksandrę. Jak wiadomo, finalnie żadna z dziewczyn nie skradła serca rolnika, ale mimo to dziewczyny nie żałują swojego udziału w programie. Zwłaszcza Blanka i Sara, bo to właśnie one odnalazły wielkie szczęście dzięki show stacji TVP1 - siebie! Dziewczyny połączyła wielka przyjaźń, która trwa do dziś i właśnie Blanka pochwaliła się zdjęciem z Sarą, z którą łączy ją przepiękna więź.

Jak widać, dzięki programowi "Rolnik szuka żony" można znaleźć nie tylko miłość, ale i prawdziwą przyjaźń, czego dowodem jest relacja Sary i Blanki. Jakiś czas temu również Sara pochwaliła się swoim szczęściem związanym z zaprzyjaźnieniem się z Blanką.

Ta pani to najlepsze, co mnie spotkało w tym programie. To zdecydowanie więcej niż mogłam sobie wymarzyć. Ani trochę nie żałuję udziału w programie, ponieważ gdybym go nie wzięła, prawdopodobnie byśmy się nie poznały - pisała jakiś czas temu Sara

Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" regularnie się spotykają i pielęgnują swoją przyjaźń. Spodziewaliście się, że aż tak się polubią? My oczywiście zarówno Sarze, jak i Blance życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że ich wspaniała przyjaźń będzie trwała wiecznie!

