Gala rozdania Oscarów to teraz jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez. Polacy w napięciu czekają na to, jak potoczą się losy polskiego kandydata do tej prestiżowej statuetki, "Idy". Niestety na krótko przed przed galą okazało się, że w filmie są pewne kwestie, które nie do końca spodobały się Polskiej Lidze Przeciw Zniesławieniu. Zobacz: Skandal z "Idą" na chwilę przed galą Oscarów. Zażyczyli sobie zmiany czołówki

Co roku sporą ciekawość przed uroczystą galą wzbudza to, kto ją poprowadzi. W zeszłym roku była to Ellen DeGeneres, a w tym aktor, znany głównie z serialu "Jak poznałem waszą matkę?", Neil Patrick Harris.

Nie mniejsze zainteresowanie wywołuje to, kto zaśpiewa pod koniec lutego na rozdaniu statuetek. Jak się okazuje będzie to Adam Levine z utworem "Lost Stars", który jest nominowany w kategorii muzycznej. Rywalizuje on miedzy innymi z takimi utworami jak "I''''''''m Not Gonna Miss You" - "Glen Campbell...I''''''''ll Be Me", "Everything is Awesome" - "LEGO: Przygoda", "Glory" - "Selma" czy "Grateful" - "Beyond The Lights".

Laureatów poznamy już 22 lutego.

