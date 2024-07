Adam Kraśko znany z programu "Rolnik szuka żony" już niebawem pojawi się w nowym show Polsatu. Jurorką w "Celebirty Splash" będzie Danuta Stenka, którą gwiazdor podziwia i przed rozpoczęciem programu już nie szczędzi komplementów. Zobacz: Gwiazdor "Rolnik szuka żony" spotka się ze Stenką w show Polsatu. Już się jej podlizuje

Nie da się ukryć, że Kraśko wyróżnia się przede wszystkim gabarytami. Jego ogromny wzrost i waga mogą budzić wiele wątpliwości i pytań co do jego udziału w konkursie. Sam Adam nie widzi jednak przeszkód i przyznaje, że treningi są ciężkie. Wszyscy fani gwiazdora jednak nie mogą się doczekać aż zobaczą go w stroju kąpielowym. Kraśko wyznał, że ma świadomość tego, że nie jest obdarzony perfekcyjną sylwetką, ale nie ma z tym problemu:

Zaprezentuje się w stroju specjalnie przyszykowanym na tę okazję. Czy człowiek z moją posturą może być seksowny? Chcę pokazać siebie takiego jaki jestem, bo ja nie będę ukrywał swojej wagi, bo jej nie ukryje, nie będę ukrywał swojego wzrostu, bo jego też nie ukryję. Jestem jaki jestem i mam nadzieję, że uda mi się fajnie skoczyć. Kompleksy zawsze były, są i będą. Ja mam świadomość tego, że mam dużo niedoskonałości, że z racji tego, że jestem osobą o takiej, a nie innej wadze pewnych rzeczy nie mogę wykonać, ale ja się nie czuję gorszy - powiedział w rozmowie z nami.

Kibicujecie mu?

