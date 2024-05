Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska Maffashion zachwycili swoim duetem tanecznym w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para doszła aż do finału, w którym docelowo zajęła trzecie miejsce. Sezon tanecznego show się zakończył, ale para taneczna nadal chętnie spędza ze sobą każdą wolną chwilę. To właśnie to, że Maff zabrała Michała na imprezę rodzinną, czy też wspólne wyjazdy za Warszawę dały do myślenia fanom, którzy spekulują nad rzekomym związkiem tych dwojga.

Michał Danilczuk i Maffashion wspólnie na "Polsat Super Hit Festiwal"

Michał Danilczuk i Maffashion postanowili wybrać się do Sopotu, gdzie odbywa się właśnie na "Polsat Super Hit Festiwal". Na social mediach zarówno tancerza jak i blogerki pojawia się mnóstwo relacji, ukazujących jak spędzają czas. Jedno z nagrań opublikowanych przez Danilczuka ukazywało Maff podczas pobytu na festiwalu. Wyglądała ona nieskazitelnie, co również zauważył Michał, który powiedział do niej:

Ładnie wyglądasz.

Julia Kuczyńska mrugnęła oczkiem do Michała i powiedziała, że on również ładnie wygląda. Widać, że tych dwoje bardzo się lubi. Myślicie, że w przyszłości przekażą coś więcej odnośnie swojej relacji?

Zobaczcie sami, jak prezentowała się Maffashion i Michał Danilczuk w Operze Leśniej w Sopocie.

