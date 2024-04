Adam Konkol poinformował, że jest śmiertelnie chory. Choruje na złośliwego raka płuc. W poście opublikowanym na Facebooku przyznaje, że gdyby nie jego wrodzona wada serca, prawdopodobnie martwiłby się o swoje zdrowie:

Muzyk stara się podchodzić pozytywnie to trudności, przed którym postawiło go życie.

Napisał również, co powiedział mu synek. Łzy cisną się do oczu...

Adam Konkol od lat ma problemy zdrowotne. W przeszłości opowiadał, jak zmaga się z ciężką chorobą Eisenmengera, czyli wrodzoną wadą serca. Dziś zasmucił internautów oświadczeniem, w którym przyznał, że mierzy się z kolejną okrutną chorobą.

Założyciel zespołu Łzy, Adam Konkol, choruje na złośliwego raka płuc, a w związku z jego stanem zdrowia związanym z wadą serca, chemioterapia jest niemożliwa:

Mam złośliwego raka Płuc, wiem, dziwne, nie pale i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza. Jestem po kilku konsultacjach i ''normalnie,'', gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięli by mi kawałek płuca i być może było by po sprawie, ale nie można. Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można ''strzelać'' w niego promieniami i taki jest plan.

Adam Konkol w poruszającym wpisie odniósł się także do tego, jak będzie dalej wyglądało jego życie: