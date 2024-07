Ada Fijał uwielbia naśladować i parodiować inne gwiazdy i robi to doskonale! W swoim cyklu na YouTubie Peszyn For Feszyn parodiowała już m.in. Magdę Gessler czy Justynę Steczkowską. Teraz znana aktorka postanowiła przerobić w mema nagie zdjęcie Anny Muchy! To trzeba zobaczyć!

Ada Fijał parodiuję Annę Muchę!

Zwłaszcza, że sama Anna Mucha jest zachwycona memem! Niedawno gwiazda "M jak miłość" pokazała nagie zdjęcie na Instagramie podczas pływania na dmuchanym donucie. Teraz "podobne" pokazała Ada Fijał, tyle że w skromniejszej wersji:

"Gdy chcesz być w raju z Muchą, a jesteś na Mazurach z komarami... jak Fijał" - śmieje się Ada Fijał.

Jak na takiego mema zareagowała Anna Mucha? Jest bardzo rozbawiona!

Boskie !!! ???????????? @adafijal mistrz! ????????❤️???????????? dziekuje

Ma rację!

Ada Fijał pokazała zabawnego mema.

A Anna Mucha go skomentowała!

Ada Fijał po raz kolejny udowodniła, że ma dystans do gwiazd i siebie samej!