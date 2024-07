Jak uwierzyć w siebie, gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko nam, a w życiu ciągle mamy pod górkę? Żeby wzmocnić swoją pewność siebie, trzeba zacząć od zmiany przekonań na własny temat. To z kolei jest bardzo trudne, jeśli cały czas przeszkadzają nam toksyczne nawyki. Poznaj pięć najbardziej szkodliwych, które skutecznie utrudniają uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

1. Śmietnik w głowie

Trudno wyobrazić sobie dzień bez otwarcia Facebooka, sprawdzenia ulubionych portali, newsów. Czy to wszystko jest ci potrzebne? Czy nowa grzywka sąsiadki, mem z kotami, komentarze pod cudzym postem albo torebka o równowartości twojej pensji, którą nosi jakaś celebrytka jest aż tak ważna, by zaśmiecać sobie tym głowę? Tak jak śmieciowe jedzenie zatruwa nasz organizm, tak samo śmieciowe informacje trują nasz umysł. Zacznij kontrolować to, co czytasz, przeglądasz. Zrób miejsce na konstruktywne myśli i działania.

2. Zbywanie komplementów

Ktoś powiedział ci coś miłego? Wspaniale! Nie odpowiadaj „ach, co ty, daj spokój...” tylko przyjmij komplement, podziękuj za niego. Dopuść do siebie myśl, że ktoś dostrzegł w tobie coś, czego być może sama wcześniej nie widziałaś. Zapisuj te rzeczy – zrób listę swoich mocnych stron.

3. Porównywanie z innymi

Przez całe życie jesteśmy porównywani z innymi począwszy od szkoły, a skończywszy na pracy, jednak są to porównania determinowane wymaganiami poszczególnych instytucji. W normalnym, osobistym życiu, jeżeli nie motywuje nas to do pracy nad sobą, powinniśmy tego unikać. Szczególnie, gdy porównujemy rzeczy, na które nie mamy wpływu lub jest on znikomy. W ciągu ostatnich lat najczęściej porównujemy się dzięki (lub przez) Facebooka, na którym znajomi pokazują kolejne zdjęcia i dzielą się radosnymi statusami, które tworzą w naszej głowie poczucie, że wszyscy wokół są szczęśliwi oprócz nas. Pamiętaj, że to nie jest prawda i to, co pokazujemy w internecie, nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Jeśli trudno ci nabrać do tego dystansu, patrz: punkt 1 i ogranicz media społecznościowe. Żyj tu i teraz z prawdziwymi ludźmi.

4. Życie bez celu

Jakie są twoje plany, co chcesz osiągnąć? Jeśli nie odpowiesz sobie samodzielnie na te pytania, inni będą starali się wtłoczyć cię w ich schematy i wpłynąć na ciebie, byś żyła według ich oczekiwań. Każda osoba powinna mieć natomiast własne cele, do których będzie dążyć i tylko ich realizacja pozwoli prawdziwie uwierzyć w siebie. Większe cele rozbijaj na mniejsze, żeby widzieć progres i postęp.

5. Czekanie na Godota

Siedząc w miejscu jak bohaterowie „Czekając na Godota” Samuela Becketta nic nie zmienisz. Postaraj się ruszyć do przodu – nauczyć się czegoś nowego, przeczytać wartościową książkę, wybrać się na kurs, podjąć jakieś wyzwanie... Znajdź możliwości, by udowodnić sobie, że jesteś więcej warta niż ci się wydaje. Rozwój osobisty to najprostsza (ale nie najłatwiejsza) odpowiedź na pytanie jak uwierzyć w siebie.