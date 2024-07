Anna Mucha kolejny raz zaskakuje swoich fanów na Instagramie. Polska aktorka pokazała już drugie nagie zdjęcie! Bardzo zgrabna gwiazda leży w oryginalnym dmuchanym donucie i czyta książkę. Oczywiście nie ma na sobie niczego!

o! takiej niedzieli Wam życzę !!! ???? #holidays #swietyspokoj #donotdisturb #whereismy #bikini ???? #topless #love ❤️ #jaktojestnapaczka ???? #mojadieta ???? #donutforall, #zabierzksiazkenawakacje ???? - napisała Anna Mucha przy zdjęciu na Instagramie.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze takie zdjęcie Muchy bez bikini! (Zobacz: jak wybrać bikini?). Gwiazda pokazała się już wcześniej nago, ale nam się wydaje, że to zdjęcie jest jeszcze odważniejsze. A wy co sądzicie? Jak wam się podoba?

Zobacz też: Anna Mucha obiecała fanom w nagrodę nagie zdjęcie i dotrzymała słowa! Pokazała fotkę bez bikini!

Anna Mucha pokazała nagie zdjęcie na Instagramie!

Wcześniejsze zdjęcie było również bardzo odważne!

Ania Mucha się rozszalała!