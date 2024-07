Ada Fijał może pochwalić się nieoficjalnym rekordem w polskim show-biznesie - aktorce udało się "ukryć" fakt, iż jest w ciąży aż do szóstego miesiąca. Ada nigdy nawet oficjalnie nie potwierdziła, że spodziewa się dziecka, to samo dotyczyło porodu. Widząc jej szczupłą figurę na imprezie "Party", niektórzy żartowali nawet, że chyba rzeczywiście nie była w ciąży. Przypomnijmy: Fijał pierwszy raz na salonach po porodzie. W miesiąc wróciła do perfekcyjnej figury

Aktorka już we wrześniu wróciła też do pracy na planie "Barw szczęścia", a niebawem światło dzienne mają ujrzeć też inne jej projekty. Wszystko jednak ma się odbywać bez pośpiechu, bo Fijał zależy na tym, aby spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem. Jak donosi "Party", syn Ady otrzymał imię Antoni. Biorąc pod uwagę jej fascynację stylem retro i słabością do lat 20-tych, taki klasyczny wybór nas nie dziwi.

Jak wam się podoba takie imię dla chłopca?

