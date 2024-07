1 z 7

Dokładnie miesiąc temu na świat przyszło pierwsze dziecko Ady Fijał. Aktorka zadbała o to, aby jej ciąża nie była medialnym wydarzeniem i chroniła swoją prywatność. Teraz powoli wraca do pracy, a zdjęcia na jej Instagramie sugerowały, że równie szybko wróciła do figury sprzed ciąży. Przypomnijmy: Fijał kipi seksem 3 tygodnie po porodzie. Pokazała idealny brzuch

Gwiazdy nie mogło zabraknąć na siódmych urodzinach magazynu "Party", w którym prowadzi modową kolumnę wraz z Joanną Horodyńską. Fijał zaprezentowała się w obcisłej czarnej sukience i nie da się ukryć, że świeżo upieczona mama może pochwalić się doskonałą figurą. Jej doskonała sylwetka zwróciła uwagę wszystkich gości, którzy w kuluarach nie szczędzili jej komplementów.

Tak Ada Fijał prezentuje się miesiąc po porodzie: