Ada Fijał pod koniec sierpnia dołączyła do grona szczęśliwych mam. Aktorka przez niemal cały okres ciąży dbała o to, aby nie stała się ona tematem medialnych doniesień, odpowiednio zakrywając krągłości i nie udzielając absolutnie żadnych komentarzy odnośnie swojego stanu. Przypomnijmy: Ada Fijał urodziła! Informację o porodzie trzymała długo w tajemnicy

Gwiazda wzorem swoich koleżanek z branży postanowiła też szybko wrócić do formy po porodzie. Ada pochwaliła się na Facebooku nowym zdjęciem, na którym widzimy ją w bardzo seksownej stylizacji, eksponującej dekolt i idealnie płaski brzuch. Fijał pod fotką pyta kokieteryjnie, czy znów jest "fit", ale odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Jesteśmy tylko ciekawi, czy to zasługa diety i ćwiczeń, czy może doskonałych genów.

Wygląda na świeżo upieczoną mamę?

