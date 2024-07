Znany jako "Big Boy" Mateusz Borkowski zdobył popularność dzięki jednemu z najbardziej rozpoznawalnych programów TTV, "Googlebox. Przed telewizorem". Jeszcze większy rozgłos dała mu metamorfoza. Celebryta, który początkowo w show miał poważną otyłość, schudł ponad 160 kilogramów! Nic dziwnego, że jego życie prywatne także interesuje internautów. Zwłaszcza że w jednym z wywiadów ujawnił związek z tajemniczą Kingą. Wreszcie ją pokazał!

W nowej edycji "99 - gra o wszystko" widzowie zobaczą nie tylko Mateusza "Big Boya" Borkowskiego, ale również jego długo ukrywaną partnerkę! Wiemy już, jak wygląda jego ukochana. W oko wpadła mu piękna Kinga, dziewczyna o blond włosach. Celebryta właśnie pokazał wspólne zdjęcie z partnerką na swoim Instagramie.

One love. My love - napisał Big Boy.

Fani pospieszyli z gratulacjami, choć nie ukrywali zaskoczenia. Niektórzy zauważyli, że Mateusz Borkowski często przed kamerami nie wypowiada się zbyt dobrze o kobietach. A tu taka niespodzianka! Ich związek trwa już rok.

- A tyle było gadania... że kobiety złe, niedobre, że lecą tylko na kasę...

- O, panie! Pomimo tego, że tak "jeździsz" po kobietach w programie, to i tak lubię cię słuchać, a tu, proszę, kobietka w twoim życiu

- Nareszcie znalazłeś miłość

- Jaka piękna

- Nie ma to jak iść przez życie we dwójkę. Powodzenia - czytamy w komentarzach.