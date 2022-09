Już dziś finał 8. sezonu "Królowych życia"! O 22.15 zobaczymy dalsze losy Dagmary , Jacka, Wicia, Izy oraz Kasi. W ostatnim odcinku sezonu wiele się wyjaśni, ale pojawią się nowe znaki zapytania. Kasia musi zadbać o zdrowie swojej mamy, a Dagmara i Jacek w dalszym ciągu muszą dbać o Wicia, by poradził sobie z uzależnieniem. Co jeszcze zobaczymy w finałowym odcinkach "Królowych życia"? Finał sezonu "Królowych życia"! W ostatnim odcinku 8. sezonu „Królowych życia” Dagmara i Jacek pojadą do Wicia. W końcu będą mogli odebrać mężczyznę z odwyku. Ale wszyscy troje zdają sobie sprawę, że przed nim jeszcze długa droga. Nie zamierzają go jednak zostawiać i zrobią wszystko, by pomóc mu w nowym starcie. A co się stanie u Izy? Kobieta chce zmienić swoje życie ze względu na chorobę Hashimoto , dlatego postanowi porzucić niezdrową dietę i będzie chciała zadbać o aktywność fizyczną. Teraz częściej będzie można zobaczyć Izę na siłowni. O zdrowie zacznie dbać też Kasia. Tym razem jednak chodzi o jej mamę, która po wynikach badań otrzyma zalecenie, by zmienić swoją dietę. Co jeszcze się wydarzy w finałowym odcinku? Zobaczymy już dziś o 22.15 Fani programu o końcu sezonu Fani programu "Królowe życia" są zawiedzeni, że to już ostatni odcinek w tym sezonie i czeka ich przerwa w oglądaniu dalszych losów Dagmary, Jacka, Izy, Kasi czy Gabriela. W komentarzach wprost piszą: Jasne będę oglądać 👏🏻👏🏻🌷🌷szkoda ze koniec 😩😩😩 Szkoda że tak szybko ten czas minal Już koniec nie możliwe jeszcze chce.♥️❤😊 Szkoda ,że sezon jest taki krótki Będziecie oglądać finał sezonu "Królowych życia"? Zobacz także : Dagmara z "Królowych...