Mateusz Borkowski to zdecydowanie ulubieniec widzów programu " Gogglebox. Przed telewizorem ". Tuż przed końcem starego roku mężczyzna znany również pod pseudonimem "Big Boy" postanowił pokazać fanom efekty swojej metamorfozy. Kiedy zaczął on przygodę z telewizyjnym show, ważył ponad 230 kilogramów! Cóż, od tego czasu wiele się zmieniło, choć tym razem u gwiazdora TTV nie chodzi tylko o imponujące zrzucenie wagi. Co więcej, przy całym zamieszaniu został poruszony również temat operacji. Komentarz Mateusza Borkowskiego mówi sam za siebie. Zobacz także: "Nie spędziłem dnia na siłowni" Big Boy z "Gogglebox" zdradził sekret swojej diety! Niezwykła metamorfoza Mateusza Borkowskiego z "Gogglebox". Big Boy przejdzie operacje? Big Boy z "Gogglebox. Przed telewizorem" opublikował w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, na którym pozuje w samych szortach, a my dzięki niemu możemy na własne oczy zobaczyć metamorfozę jednego z największych gwiazdorów TTV. Co więcej Mateusz Borkowski postanowił pochwalić się nowymi tatuażami, które sprezentował sobie na nogach. Jak się okazuje, obydwa fakty bardzo zaimponowały jego fanom, jednak w komentarzach nie zabrakło pytań odnośnie operacji, dzięki której Big Boy miałby pozbyć się nadmiaru skóry, spowodowanym spadkiem wagi. Uczestnik popularnego show postanowił we własny sposób skomentować, co sądzi na ten temat: Moja skóra żyje ze mną, ma swoje prawa a nawet własne państwo i konstytucję. Ona ma ze mną raj na ziemi, ale naprawdę dziękuję jak zmienię zdanie odezwę się Jak widać Mateusz Borkowski doskonale czuje się we własnym ciele i póki co nie ma zamiaru nic zmieniać, no może z wyjątkiem dodania sobie kolorów kolejnymi tatuażami. ...