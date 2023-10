Mariusz Kozak z "Gogglebox. Przed telewizorem" w rozmowie z reporterką Party.pl skomentował zachowanie Sylwii Bomby w programie "99 gra o wszystko" i odniósł się do gorzkiego wpisu Mateusza Borkowskiego, czyli "Big Boya", który opublikował w sieci dość mocny wpis.

Ogień w szopie to jest piernięcie ważki przy tym co się wydarzyło podczas realizacji @99graowszystko ???????????? Pomijając fakt kto kim się okazał i że nie wszystko złoto co się świeci to było coś pięknego wziąć udział witam programie ????❤????❤????- komentował "Big Boy".