Już za tydzień w Polsce odbędzie się premiera długo wyczekiwanego filmu na podstawie popularnej książki, "50 twarzy Greya". Bilety na kilka pierwszych seansów są niemal wykupione, a każdy trailer produkcji ma miliony wyświetleń na kanałach społecznościowych. W naszym kraju zorganizowano nawet cykl imprez nawiązujących do filmu. Zobacz: 50 twarzy Greya: Światowa premiera za nami. W Polsce szykuje się cykl imprez z gwiazdami

W sieci z kolei krąży kolejny zwiastun "50 twarzy Greya", ale jest on zupełnie inny niż dotychczasowe. Jest to alternatywna wersja trailera, którą stworzyli Andrea i Antonio Toscano. Główne postacie i cała sceneria wykonane są z kultowych i uwielbianych przez wszystkich w dzieciństwie, klocków Lego. Twórcy zadbali o każdy szczegół, a w zaledwie kilka dni od premiery filmik ma prawie 2 miliony wyświetleń. Nie da się ukryć, że zwiastun budzi pozytywne emocje i koniecznie trzeba go zobaczyć.

Jak Wam się podoba?

