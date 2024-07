1 z 9

Wczoraj do Polski przyleciał międzynarodowej sławy raper - 50 Cent. Jego przylot wzbudził wielkie zainteresowanie mediów, a już dziś był gościem Dzień Dobry TVN. Artysta przyjechał do naszego kraju, by promować swoją markę słuchawek. Nie obyło się też bez spotkania z fanami.

Taką okazją była właśnie wizyta muzyka w studiu DDTVN. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam Pikeja, który od zawsze miał aspiracje do bycia znanym w Polsce raperem. Choć na razie mu się to nie udało, to być może spotkanie z 50 Centem było dla młodego celebryty inspiracją. Kukulski już wczoraj ekscytował się tym spotkaniem na Facebooku:

Ponieważ widzę dużo komentarzy na temat jutrzejszego spotkania, że to prima aprilis muszę was rozczarować to 100% prawda. Jutro Rano pod dzień dobry TVN możecie spotkać mnie w towarzystwie 50 centa!! Jeszcze potwierdzę to wam po 12 niedowiarki żebyście już nie mieli złudzeń!! - pisał Pikej

Jak myślicie, o czym rozmawiali panowie?