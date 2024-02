Sylwia Grzeszczak nie posiada się ze szczęścia. Opublikowała wpis na Instagramie, nie kryjąc emocji:

STYCZEŃ - TO BYŁ MIESIĄC Z MOICH MARZEŃ!

Internauci nie kryją ekscytacji po tym, co przeczytali:

Spełniaj marzenia Kochana i najszczersze gratulacje

Co właśnie wydarzyło się w życiu Sylwii Grzeszczak?

Sylwia Grzeszczak nie kryje dumy

Ostatnie miesiące nie były najłatwiejsze dla Sylwii Grzeszczak. Jesienią ubiegłego roku Sylwia Grzeszczak i Liber potwierdzili rozstanie. Nie chcieli jednak wypowiadać się na temat zakończenia związku. Od zawsze daleko im było do medialnych plotek i dzielenia się swoją prywatnością. Nie oznacza to jednak, że również ich zawodowe drogi się rozeszły. Listy przebojów właśnie zdobywa nowy utwór Sylwii Grzeszczak napisany przez jej byłego, pt. "Motyle". To właśnie ta piosenka była jednym z powodów, dla których wokalistka może nazwać rozpoczęcie 2024 roku "miesiącem swoich marzeń". W nowym poście na Instagramie wymieniła też inne sukcesy, które się do tego przyczyniły:

Premiera, Wasz pozytywny odbiór Motyli, 1 miejsce na karcie czasu na Youtubie, przebicie, wyświetlenia klipu Tamtej Dziewczyny (w analogicznym czasie), dużo twórczej pracy w studio nagraniowym, mnóstwo wrażeń, emocji, wzruszeń, kilkukrotne pilotowanie samolotu, w tym najdłuższa trasa w mojej karierze. Czuję spełnienie i…jeżeli to prawda, że jaki styczeń, taki cały rok, to znaczy, że będzie się działo! A szczególnie muzycznie… !! - napisała na Instagramie.

Radość Sylwii Grzeszczak udzieliła się również jej fanom, którzy nie szczędzą jej komplementów pod postem z radosną nowiną.

Spełniaj marzenia Kochana i najszczersze gratulacje. Słucham w zapętleniu motyli i czekam na nowości od mojej ulubionej od lat Wokalistki

Kochana, jeszcze jest czas na zgłoszenie Motyli na Eurowizję, just sayin'

Nie mogę się doczekać dalej!

Lecisz, jak petarda

Rok zaczęłaś z przytupem i hitem. Już nie możemy się doczekać co przyniesie luty - pisali fani na Instagramie.

