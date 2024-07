34-letnia Kate Hudson pojawiła się na wielkiej imprezie BVLGARI - "Decades of Glamour" w Soho House w Zachodnim Hollywood. Gwiazda po raz kolejny zachwyciła nas swoją stylizacją. Tym razem piękna blondynka miała na sobie jedwabną kreację pochodzącą z wiosenno-letniej kolekcji Emilio Pucciego.

Kate Hudson swój jakże wiosenny, a nawet letni look uzupełniła białymi szpilkami Christiana Louboutina oraz biżuterią BVLGARI i kopertówką tej samej marki. Trzeba przyznać, że aktorka wie jak się ubrać i choć rzadko pojawia się na czerwonych dywanach, to za każdym razem nas zachwyca. A żółty i biel to definitywnie jej kolory. Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć Kate Hudson w tej stylizacji: