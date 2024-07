Jesteśmy przekonane, że na fajne prezenty nie trzeba wydawać fortuny! Dlatego budżet Mikołajkowy postanowiłyśmy w tym roku ograniczyć do 50 zł. I nie żałujemy! Udało się nam znaleźć aż 31 drobiazgów, które być może spodobają się waszym najbliższym.

W naszej galerii znalazły się m.in. cudowne kule do kąpieli marki Sephora, pojemna kosmetyczka z H&M, "Jak wytresować Smoka 2" na DVD, praktyczne korki do wina, paletka do makijażu Essence i zabawna ramka na zdjęcia. Jednak nam najbardziej podoba się różowy błyszczyk w kształcie bombki. Wygląda jak małe dzieło sztuki!

W naszej galerii znajdziecie 31 pomysłów na Mikołajkowe prezenty: