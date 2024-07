Absolutnie nie przywołujemy zimy, ale niestety zbliża się do nas wielkimi krokami. Jedyne co możemy zrobić, żeby się przed nią ochronić to ciepło się ubierać i cierpliwie czekać na wiosnę. Zaś w przetrwaniu tego okresu z pewnością pomogą nam ciepłe rękawiczki, szalik i czapka.

Wiele z nas ma wrażliwie dłonie, dlatego powinnyśmy zadbać o nie w szczególności. Z pomocą przyjdą nam ciepłe rękawiczki. Dzisiaj mamy dla was przegląd skórzanych modeli z pięcioma palcami. W naszym zestawieniu znajdziecie wiele klasycznych modeli. Ale również zdobionych najmodniejszymi printami i fantazyjnymi aplikacjami.

W naszej galerii znajdziecie 25 par modnych rękawiczek na jesień: