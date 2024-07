W tym roku magazyn "Party" świętuje 15-lecie! Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz, urodziny celebrujemy w towarzystwie gwiazd uwielbianych przez naszych Czytelników. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was nie tylko wyjątkowy urodzinowy numer magazynu, ale też specjalne życzenia.

Reklama

Magazyn "Party" świętuje 15. urodziny! Zobaczcie, czego życzą Wam Gwiazdy

Mija dokładnie 15 lat od debiutu magazynu "Party". Dziękujemy naszym Czytelnikom za zaufanie i to, że przez te lata byliście z nami. "Party" to nie tylko my, redakcja, ale też Wy - Czytelniczki i Czytelnicy, którzy w ciągu 15 lat na bieżąco śledzili życie gwiazd, ich huczne śluby, gorące romanse, trudne rozstania, a także zwierzenia.

Nasze ekskluzywne wywiady cytuje cała Polska, obiecujemy więc, że będzie ich jeszcze więcej! Tymczasem zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, czego Czytelniczkom i Czytelnikom magazynu "Party" życzą m.in. Anna Mucha, Julia Kamińska, czy Justyna Steczkowska!

Reklama

Zobacz także: 15-lecie magazynu "Party"! Oto zwycięzcy plebiscytów z okazji naszego jubileuszu! [ZDJĘCIA]