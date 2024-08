Aneta Żuchowska i Robert Żuchowski pobrali się w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Bardzo szybko zdobyli sympatię widzów, a dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Aneta w wywiadzie z Party.pl, opowiedziała, jak wyglądało jej życie, zanim stała się popularna.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o życiu przed programem

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" marzy o powiększeniu rodziny, "Trójka to podstawa" wyznała w nowej rozmowie, chociaż nie ukrywa, że chciałaby mieć gromadkę dzieci. Swojego ukochanego poznała w programie telewizyjnym i od tamtego momentu, fani śledzą ich dalsze losy. Jednak jak wyglądało życie Anety zanim trafiła do TVNu? Aneta Żuchowska opowiedziała nam o swojej przeszłości, a wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych i powodach, dla których wróciła do Polski.

