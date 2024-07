Pazurowie tworzą szczęśliwe małżeństwo już od lat, choć łączy ich nie tylko miłość, ale i praca! Na co dzień raczej nieczęsto o tym mówią, co rodzi wiele domysłów, czy aby życie zawodowe nie ma wpływu na ich związek. Zapytaliśmy ich o to wprost, a oni nie gryźli się w język! Żona aktora powiedziała o wypaleniu.

Reklama

Edyta i Cezary Pazurowie o łączeniu pracy z życiem prywatnym

Niedawno Cezary i Edyta Pazurowie świętowali 15. rocznicę ślubu, którą uczcili... drugim ślubem! Warto jednak wspomnieć, że ich związek trwa nie co dłużej, bo 17 lat! Nietrudno domyślić się, że na przestrzeni czasu małżonkowie doświadczyli zarówno mnóstwo pięknych, jak i trudnych chwil. Sukcesywnie jednak przezwyciężają wszystkie niedogodności, udowadniając swoją prawdziwą miłość.

Mało kto pamięta, że Cezary Pazura i jego żona idą przez życie nie tylko jako para, ale i współpracownicy! Edyta jest bowiem menadżerką swojego męża, zatem to ona jest odpowiedzialna za ułożenie jego kalendarza, przez nią w pierwszej kolejności przechodzą wszystkie umowy, maile i wiele innych! Możemy tylko domyślać się więc, że nie jest to wcale łatwy orzech do zgryzienia tym bardziej, że oprócz tego ta prowadzi również swój własny biznes.

Przy okazji naszej rozmowy z Cezarym i Edytą zapytaliśmy ich wprost o wspólną pracę... czy z czasem zaczęła im ona przeszkadzać? Edyta nie ukrywa, że na przestrzeni lat, które razem przepracowali, zdarzyło jej się doświadczyć wypalenia zawodowego!

Trochę też ten (mój - przyp. red.) biznes był po to założony, żeby jednak tą higienę życia zawodowego i osobistego zachować, bo jest tak, że to wypalenie zawodowe przychodzi i ono u mnie też przyszło. My już pracujemy ze sobą lat 12, więc trochę już to jest... jesteśmy ze sobą 17 lat i nie zwariowaliśmy, ale faktycznie po paru latach ja miałam takie momenty wypalenia zawodowego, no bo ileż można przeglądać umowy aktorskie, pracować nad kalendarzem albo odpowiadać na maile - zdradziła nam żona aktora.

Jak z kolei w tym wszystkim odnajduje się Cezary Pazura? Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co nam wyznał!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w śniadaniówce Polsatu. Smaszcz zabrała głos: "Szkoda Maćka..."