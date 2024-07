Julia Kamińska w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie, czy wyobraża sobie duet np. Dodą. Chciałaby zaśpiewać z wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej? A może nie wyobraża sobie współpracy z artystką? Nie uwierzycie, co nam powiedziała!

Julia Kamińska zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "BrzydUla", w którym wcieliła się w główną bohaterkę. Dziś aktorka ma na swoim koncie wiele ról w hitowych produkcjach, ale jakiś czas temu okazało się, że kocha również śpiewać i dziś realizuje swoją muzyczną pasję. Niedawno odbyła się nawet premiera debiutanckiej płyty Julii Kamińskiej. Ostatnio zapytaliśmy więc Julię Kamińską czy marzy o współpracy z innymi artystami ze sceny muzycznej i czy wyobraża sobie duet np. z Dodą.

Ja się nie zamykam na nic, ale jak tak sobie porównam nasze style to nie jestem pewna, czy to się gdzieś jakoś łączy, czy to będzie kompatybilne. Z drugiej strony to mogłoby być zaskakujące więc czemu nie

wyznała przed naszą kamerą.