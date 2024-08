Aneta Żuchowska jest jedną z uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która dzięki swojej popularności jest w stanie zarabiać z social mediów. Teraz przed nasza kamerą wyznała, że mimo początkowej niechęci do Instagrama, postanowiła zacząć tam aktywnie pokazywać swoje życie. Zobaczcie sami!

Aneta Żuchowska zyskała naprawdę duże grono odbiorców. Po jej udziale w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" na jej Instagramie przybyło wielu fanów, którzy nieustannie śledzą jej życie prywatne w mediach. Teraz, gdy w jej życiu pojawiła się mała Hania- skrajny wcześniak fani codziennie dopytują o jej zdrowie. Czy wobec tego Aneta Żuchowska czuje się zobowiązana do relacjonowana swojej codzienności?

I tak i nie. Teraz bardziej, ale zawsze byłam na nie, ale wiem, że źle do tego podchodziłam(...) są ludzie, którzy chętnie zobaczą co u tej pary, co u tego dzieciaczka

- wyznała Aneta.