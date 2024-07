"The Brain. Genialny Umysł": Czy da się zobaczyć muzykę, a jeśli tak to jakimi kolorami mienią się poszczególne dźwięki? Jak tylko z pamięci odwzorować idealnie każdy szczegół widzianego wcześniej tylko raz miejsca przestępstwa? Czy można wygrać dziesięć partii szachów bez patrzenia i to tylko i wyłącznie z pamięci? To wszystko zobaczycie w szóstym odcinku "The Brain. Genialny Umysł"

Reklama

Już we wtorek 11 kwietnia o godzinie 20:05 w Polsacie!

Zobacz: Jak rozwijać odporność na stres?

Reklama