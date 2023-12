Chociaż Waldemar od samego początku budził w widzach wiele emocji, niekoniecznie pozytywnych, nikt nawet nie przypuszczał, że może on tak zaskoczyć wszystkich w finale "Rolnika". Nie wszystkim bowiem spodobała się jego relacja z Dorotą, jednak wygląda na to, że on traktuje ją bardzo poważnie. Zaplanował nawet dla nich coś wyjątkowego.

Finał 10. edycji "Rolnik szuka żony" odbił się sporym echem, głównie za sprawą Waldemara, który chociaż pod koniec wybrał Ewę i to z nią spędzał większość czasu, na spotkaniu z Martą Manowską przekazał, że ich drogi się rozeszły. Prawdziwe oburzenie wywołała natomiast informacja o jego relacji z Dorotą, którą przedtem odesłał do domu!

Jak Dorota opuściła gospodarstwo, to wróciliśmy do naszej relacji. Wróciliśmy do kontaktu, po zakończeniu relacji z Ewą. Ja się do niej pierwszy odezwałem. Dorota najwięcej wykazała charakteru, ciepła, empatii. Ona mi dała tą szansę i za to jestem jej bardzo wdzięczny

- tłumaczył.