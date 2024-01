Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" o tym, że zostaną parą zdecydowali już po zakończeniu zdjęć do programu. Widzowie nie do końca wierzą w ich miłość i twierdzą, że nie powinna wiązać się z rolnikiem. Co to teraz opublikowała Dorota tylko doleje oliwy do ognia?

Dorota z "Rolnik szuka żony" w wymownym wpisie

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" spędzili razem sylwestra. Zakochani jednak wciąż muszą mierzyć się z krytycznymi komentarzami fanów formatu, którzy oceniając zachowanie rolnika w programie, nie wierzą w jego szczerość uczuć względem Doroty. Uczestniczka także mierzy się z przytykami, że nie powinna się godzić na związek, szczególnie, że nie była pierwszym wyborem. Nowy wpis Doroty przysporzy jeszcze komentującym argumentów? Dorota z "Rolnik szuka żony" napisała:

Pamiętaj, że nie to co masz, a to jak innych traktujesz określa Ciebie jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujesz całe życie. Można być nikim mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta określająca wartość człowieka...

Jest to cytat Marty Tarki, jednak Dorota z "Rolnik szuka żony" nie wytłumaczyła w jakim kontekście go użyła, dając fanom pole do interpretacji.

Kilka minut później na jej Instagramie pojawiło się jednak zdjęcie z gospodarstwa Waldemara, na którym razem doglądają krów w ramach sesji zdjęciowej:

Nic dodać nic ująć - napisała Dorota, tym samym sugerując, że pomiędzy nią a Waldemarem jest dobrze.

Internauci od razu zwrócili uwagę na strój Doroty z "Rolnik szuka żony", w jakim pozuje do zdjęć:

Pięknie jak widać nawet seksi można wyglądać u krówek . Podoba mi się to zdjęcie

Seksi

Jednak nie zabrakło również delikatnej szpileczki w stronę obecnej partnerki Waldemara z "Rolnik szuka żony".

W makijażu do zwierząt, jak tak można

Myślicie, że to złośliwe nawiązanie do sytuacji Ewy w programie, która musiała się tłumaczyć z tego jak wygląda nawet w finale?