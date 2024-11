Rodzice z programu "Moja mama i Twój tata" przeprowadzili dyskusję na temat szczerości w relacji Anny i Piotra. Monika również zdradziła, co o tym myśli, a jej zdanie podzieliło fanów. Słusznie się jej oberwało?

Monika z "Moja mama i Twój tata" w ogniu krytyki

Wielki finał pierwszego sezonu "Moja mama i Twój tata" już za nami! Formuła programu nie wyłaniała jednej zwycięskiej pary, a polegała na tym, że to dzieci dawały bądź nie dawały błogosławieństwo swoim rodzicom. Wiadomym było, że "ekspertami randkowymi" były pociechy uczestników i to oni najlepiej wiedzieli, czy dana relacja ma szansę na przetrwanie. Chwilę przed wielkim finałem rodzice dowiedzieli się, że byli przez cały czas trwania programu podglądani przez dzieci, co wprawiło ich w niemały szok!

Zanim przyszła pora rozmowy między rodzicami a dziećmi z programu "Moja mama i Twój tata" cztery finałowe pary usiadły do wspólnej dyskusji. Nagle Alicja zarzuciła nieszczerość wobec Anny i Piotra, a chwilę później dołączyli się również inni. Kataryna Cichopek, która została prowadzącą randkowego show zapytała Monikę, co sądzi o relacji kolegów z programu. Ta początkowo mówiła jedynie, że to ich sprawa, jednak do kamery wyjawiła, że nie wierzy w ich miłość czy relację i jej zdaniem robią to pod publikę. Podobnie zresztą powiedział Sławek, który wskazał, że Piotr ma bardzo "pojemne serce" i lokuje swoje uczucia tam, gdzie w danej chwili mu odpowiada.

Dyskusja widzów "Moja mama i Twój tata" jasno wskazywała, że część z nich nie ufa Monice i uważa ją za nieszczerą oraz zazdrosną!

Monika straciła przez dzisiejszy odcinek w moich oczach, zazdrość. zazdrosc i jeszcze raz zazdrość. Zamiast oceniać inne związki może lepiej niech zajmie się swoim

Monika zazdrosna ,fałszywa , bez klasy...denerwująca bez kobiecej figury jak Ania a to boli.

Nie przepadam za nią. A dzisiaj, jak zachowała się do Ani, straciła dużo w moich oczach

Jednak niektórzy widzowie docenili fakt, że Monika szczerze przyznała, jak widzi relację Ani i Piotra i nie owijała w bawełnę:

A w moich zyskała. Skoro został a wyrwana do tablicy powiedziała szczerze co mysli, nie udaje słodko pierdzacej jak ta cała Ania

Jedyna kobieta, która powiedziała szczerze co myśli, bez kokieterii i dobierania słów pod kamerę. Ja im bardzo kibicuję, jeżeli nie bedą w związku to na pewno będą dobrymi kumplami.

No i dobrze powiedziała! Wszyscy czuli tą nieszczerość - rozpisują się fani.

Jak udało nam się dowiedzieć, Monika i Szymon z "Moja mama i Twój tata" nie są razem. Para nie przetrwała próby czasu i postanowiła się rozstać, podobnie zresztą jak Ania i Piotr, którzy zostali przyjaciółmi.

