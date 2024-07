Niedawno właśnie się skończył program "Wysmakowani", który prowadzi Olga Kwiecińska, miłośniczka gotowania. Prowadząca i jej goście prezentowali, jak dobierać przyprawy do dań i jak one mogą zmienić nijaką potrawę w królową stołu.

Wpadki na planie wideo

Były potrawy tradycyjne i egzotyczne, ale o ich jakoś zawsze dbali goście gwiazdy show biznesu, kucharze, blogerzy, podróżnicy i pasjonaci życia. Mamy dla Was na miły wspomnień czar małe wpadki z planu "Wysmakowanych". Przejęzyczenia, zanik pamięci, nieudane wejścia... Zobaczcie to w The best of.

Krzysztof Ibisz w programie "Wysmakowani".

Rafał Bryndal i Olga Kwiecińska wspólnie gotowali.

Jacek Rozenek w kuchni.