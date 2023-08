Finał specjalnej edycji "Hotelu Paradise. All Stars" z udziałem gwiazd poprzednich edycji zbliża się wielkimi krokami. Właśnie dlatego produkcja powoli zaczyna promocję kolejnej odsłony miłosnego show. Po ostatnim odcinku natomiast wszystko wskazuje na to, że w siódmej edycji możemy się spodziewać niespodzianek! Jakich? Koniecznie zobaczcie, o jakie atrakcje zadbali poprzedni mieszkańcy rajskiego hotelu.

"Hotel Paradise 7": Takiej niespodzianki nie było jeszcze w żadnej edycji

W minionych tygodniach na szklanym ekranie mogliśmy oglądać dobrze znanych ulubieńców z miłosnego show. Wszystko przez to, że produkcja wyszła do telewidzów z niespodzianką, w postaci zupełnie nowej odsłony show z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Ci ponownie przybyli do rajskiego hotelu, aby zawalczyć o miłość bądź pieniądze. Finał specjalnego show zbliża się wielkimi krokami. Właśnie dlatego wydarzenia w Kolumbii nabrały szalonego tempa. Ostatnio więc tuż przed finałem "Hotel Paradise. All Stars" opuściły aż dwie pary - Łukasz i Luiza oraz Artur i Wiktoria. A kto pożegnał się z show na chwilę przed ostatnim odcinkiem?

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise": Nana zaskoczyła wyznaniem: "Ja się zdążyłam znowu zakochać"

Ostatnio finaliści show - Ania i Maurycy, Julia i Grzegorz oraz Nana i Blondino Latino musieli się zmierzyć z Uber Pandorą. Specjalną Pandorą, podczas której uczestnicy, którzy odpadli zadawali finalistom niewygodne pytania. Wówczas Ania z "Hotelu Paradise. All Stars" podpadła widzom. Następnie uczestnicy musieli wskazać, kto opuści show. Ich decyzją była to właśnie Ania oraz Maurycy. Tym sposobem w wielkim finale znalazła się Julia i Grzegorz oraz Nana i Blondino Latino.

Mat. prasowe Hotel Paradise. All Stars

Zobacz także: "Hotel Paradise": Artur tuż przed finałem zdradził, czy jest z Wiktorią

Okazuje się jednak, że finaliści, którzy pozostali w programie wykazali się wielką kreatywnością i pomyśleli o przyszłych mieszkańcach rajskiego hotelu w Kolumbii. W końcu produkcja zaczęła już promować siódmą edycję "Hotelu Paradise". Odsłona ta wróci do standardowego formatu - oznacza to, że w programie pojawią się nieznani uczestnicy. Ci jednak zamieszkają dokładnie w tym samym hotelu, co ich popularni poprzednicy. Właśnie dlatego finaliści wpadli na świetny pomysł i... zakopali w piasku skrzynię z... wiadomością dla nowych kolegów!

skreen.player.pl

Jak szybko ja odnajdą? Aby się tego dowiedzieć, koniecznie oglądajcie nową odsłonę "Hotelu Paradise"!

Instagram @klaudia_el_dursi