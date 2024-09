Za nami pierwszy odcinek najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Jedną z uczestniczek, które budzą największe emocje, bez wątpienia jest Majka Jeżowska. Wokalistka walczy o Kryształową kulę z Michałem Danilczczukiem. Widzowie mieli już okazję się przekonać, że 64-latka nie zmierza odpuszczać i dała niesamowity show na parkiecie. Zrobiła wrażenie nawet na Iwonie Pavlović, która przyznała jej osiem punktów. Natomiast Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak pokazali dziewięć oczek. Jak artystka czuje się przed drugim odcinkiem programu tanecznego? Przyznała, że spełnił się jej koszmar!

W pierwszym odcinku Majka Jeżowska rozpaliła parkiet „Tańca z gwiazdami” i zgarnęła 34 punkty. Do maksymalnego wyniku zabrakło jej jedynie sześciu oczek. Wokalistka usłyszała mnóstwo ciepłych słów od jurorów i zdobyła sympatię wielu widzów. W najbliższą niedzielę razem z Michałem Danilczukiem zaprezentują tango. Nie ukrywa, że nie jest to dla niej łatwe:

W dalszej części rozmowy z naszym reporterem najstarsza uczestniczka „Tańca z gwiazdami” przyznała, że tango jest niezwykle wymagającym tańcem. Dodała, że imponuje jej to, jak Michał Danilczuk podchodzi do choreografii.

Tango jest wymagającym bardzo tańcem. No co tu dużo mówić. Technicznym. Michał fantastycznie tworzy choreografie. I to nie jest tak, że sobie coś tam wymyśli. On przychodzi jak kompozytor z partyturą. Normalnie partytura tańca jest. Ja czegoś takiego nie widziałam

– wyjaśniła Jeżowska.