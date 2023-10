Kasia Sokołowska od lipca 2022 spełnia się w nowej roli - mamy. Jurorka "Top Model" od czasu do czasu pokazuje w swoich mediach społecznościowych nowe kadry, na których możemy zobaczyć jej synka. Tym razem reżyserka pokazów mody pochwaliła się uroczym zdjęciem z mikołajkowego spotkania jej pociechy. Iwo Lew to prawdziwy słodziak, a fani są pewni - chłopiec to dosłownie kopia mamy. Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie synka Kasi Sokołowskiej.

"Top Model": Kasia Sokołowska pochwaliła się uroczym zdjęciem synka

Choć Kasia Sokołowska jest świeżo upieczoną mamą, to jednak nie zwalnia tempa i świetnie udaje jej się łączyć obowiązki zawodowe z macierzyństwem. Gwiazda zaledwie dwa tygodnie po porodzie pojawiła się na konferencji promującej 11. edycję "Top Model", a ostatnio Kasię Sokołowska mogliśmy podziwiać podczas wielkiego finału programu. Jurorka wyglądała przepięknie w zjawiskowej, białej kreacji!

Z kolei na Instagramie gwiazdy nie brakuje relacji z życia świeżo upieczonej mamy. Jakiś czas temu Kasia Sokołowska po raz pierwszy pokazała twarz synka, a teraz coraz częściej chwali się uroczymi chwilami z malcem. Tym razem jurorka "Top Model" pokazała zdjęcie z pierwszego spotkania jej synka z Mikołajem! Zobaczcie sami.

Iwo Lew to prawdziwy słodziak, a fani są pewni - chłopczyk to wykapana mama! W komentarzach pod nowym postem pojawiło się mnóstwo wpisów, w których internauci zachwycają się malcem. Nie zabrakło również komplementów nad stylową fryzurką chłopca.

- No mój Boże, jaki cudny, śliczny Chłopczyk :) - PANI Kasiu, ale podobny do pani???? !!!❤️????????❤️ - Jak dwie krople wody, mamusina buźka???? - Cała mama, śliczny kawaler - Cudny maluszek ????❤️ - Śliczny❤️a te włoski???? - piszą zachwyceni fani.

My również nie możemy się napatrzeć na uroczego synka Kasi Sokołowskiej! Jurorce "Top model" oraz małemu Iwo życzymy wszystkiego dobrego!

