"The Voice Kids 5" powraca na antenę. Premiera piątego sezonu odbędzie się już 26 lutego na TVP2. Trenerzy zapowiadają, że ta edycja jest wyjątkowa również dla nich: Piąta edycja to jest walka - mówi wprost Cleo. Co to oznacza? W premierowym odcinku wystąpią również goście specjalni. Sprawdźcie szczegóły "The Voice Kids 5": kiedy i gdzie oglądać? "The Voice Kids 5" to jeden z najbardziej wyczekiwanych programów talent show we wiosennej ramówce. To właśnie w tym programie swoją karierę zaczynała Roksana Węgiel czy Sara James, która była o krok od wygranej na Eurowizji Junior w 2021 roku. Premiera "The Voice Kids 5" odbędzie się już 26 listopada. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany o godz. 20:00 na antenie TVP2. Widzowie, co sobotę, będą mogli śledzić muzyczne zmagania uczestników w wieku od 8 do 14 lat. Podczas przesłuchań w ciemno na scenie wystąpi ponad 70 niezwykłych młodych wykonawców. Do etapu bitew przejdzie jedynie 54 osoby (po 18 w każdej drużynie). Następnie 6 najlepszych zmierzy się ze sobą w etapie Sing Off, a tylko troje (z każdej drużyny) przejdzie do wielkiego finału. Nagrodą główną jest statuetka "The Voice Kids" a także 50 tysięcy złotych. Zobacz także: Zuza Jabłońska zachwyciła na studniówce. Gwiazda "The Voice Kids" wyglądała zjawiskowo Piąta edycja "The Voice Kids" będzie również ważna dla trenerów, którzy w składzie Cleo, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski, zasiądą w jury po raz czwarty. Do tej pory mają na swoim koncie po jednym zwycięstwie: Anika Dąbrowska wygrała program pod pieczą Cleo, Marcin Maciejczak pod pieczą Dawida Kwiatkowskiego, a zwyciężczyni 4. edycji Sara James, była w drużynie Tomsona i...