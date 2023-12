AniKa Dąbrowska zwyciężyła 2. edycję "The Voice Kids", gdy miała zaledwie 14 lat. Głos podopiecznej z drużyny Cleo oczarował widzów do tego stopnia, że nie mieli wątpliwości, że to właśnie jej należy się zwycięstwo. Po prawie pięciu latach od zwycięstwa w programie, AniKa nadal jest aktywna w mediach społecznościowych i rozwija się w muzyce. Patrząc na jej aktualne zdjęcia, możecie nie rozpoznać w niej dziewczynki, która debiutowała na scenie dziecięcego show.

Tak dziś wygląda AniKa Dąbrowska z "The Voice Kids"

Nie tylko Roxie Węgiel, wśród młodych zwycięzców z "The Voice Kids", wkroczyła już w dorosłość. Na początku 2023 roku swoją 18-stkę świętowała także AniKa Dąbrowska. Kiedy niedawno opublikowała w sieci nagranie, na którym wspominała czasy debiutu w telewizji, ludzie przecierali oczy ze zdumienia, że to naprawdę ona.

AniKa Dąbrowska wyrosła na piękną kobietę i trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać w niej tę skromną dziewczynkę, która w 2019 roku w "The Voice Kids" konkurowała m. in. z Viki Gabor, ostatecznie wygrywając program.

AniKa Dąbrowska od czasów "The Voice Kids" jest aktywna w mediach społecznościowych i pozostaje w kontakcie z fanami. Nastolatka nie zrezygnowała z muzyki. Ma na swoim koncie trzy albumy, z czego ostatni "Afirmacja" wydała w tym roku. Młoda wokalistka nie ukrywa, że dalej chce wiązać przyszłość z muzyką i to właśnie ona jest dla niej priorytetem ale nie ukrywa także, że ma inne zainteresowania. W rozmowie z Plejadą, kilka miesięcy temu mówiła:

Chcę tworzyć nową muzykę. Myślę o studiach dziennikarskich, ale na razie muzyka jest na pierwszym miejscu

Wokalistka mówiła także, że chciałaby spróbować swoich sił w konkursie Eurowizji. Z pewnością jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Tymczasem zobaczcie jej nowe zdjęcia. Poznalibyście Anikę po ponad 5 latach od "The Voice Kids"?

