Na scenie kabaretowej jest głośna i roześmiana, w życiu prywatnym jednak Agnieszka Litwin musiała zmierzyć się z bardzo poważnym wyzwaniem, jakim jest nowotwór. Choć nie minął rok od wykrycia guza w jej ciele, artystka zgodziła się wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Czy długo się zastanawiała? Miała wątpliwości przed przyjęciem propozycji ze względu na problemy zdrowotne?

Agnieszka Litwin o propozycji wystąpienia w "Tańcu z Gwiazdami"

To był bardzo trudny rok dla uczestniczki nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Litwin musiała zmierzyć się z nowotworem. We wrześniu ubiegłego roku wykryto u niej guz, który okazał się stanowić zagrożenie dla jej życia. Gwiazda sceny kabaretowej trafiła do szpitala, gdzie przeszła hospitalizację. Na szczęście udało jej się pokonać raka. Od tego momentu przypomina innym kobietom o profilaktyce.

Dramatyczna historia sprawia, że Agnieszka Litwin na pewno jest jedną z uczestniczek, której widzowie "Tańca z Gwiazdami" będą przyglądali się wyjątkowo uważnie. Artystka będzie mogła też liczyć na spore wsparcie. Wielu internautów zadaje sobie pytanie, czy aktorka nie za wcześnie podejmuje się takiego wysiłku.

Czy zdecydowałaś się na udział w programie "Taniec z gwiazdami" od razu, jak tylko przyszła propozycja, czy musiałaś się jednak trochę pozastanawiać? - zapytała nasza reporterka Monika Maszkiewicz.

O tym, jakie myśli miała Agnieszka Litwin, gdy otrzymała propozycję wystąpienia w "Tańcu z gwiazdami", dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

Kim jest Agnieszka Litwin?

Agnieszka Litwin w styczniu skończyła 50 lat. Jest absolwentką pedagogiki kulturalno-oświatowej oraz fakultetu tanecznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od lat jest związana z kabaretem Jurki. Pojawiała się w serialach „Rodzina Trendych” w TVP oraz w „Spadkobiercach”.

Była żoną Jarosława Marka Sobańskiego, również artysty kabaretowego, rozwiedli się sześć lat temu. Ma syna Antoniego oraz córkę Tolę.